Шлеменко заявил, что готов провести бой с Исмаиловым

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко готов провести поединок против Магомеда Исмаилова. Об этом Шлеменко заявил ТАСС.

Ранее тренер Исмаилова Рамазан Исмаилов сообщил ТАСС, что спортсмен готов провести бой со Шлеменко в августе.

"Мне этот бой однозначно интересен. Но пока нет никаких договоренностей. Надо посмотреть, как еще будет развиваться ситуация в мире. На данный момент именно со спортивной точки зрения я являюсь лучшей кандидатурой", - сказал Шлеменко.

В активе Исмаилова 17 побед, два поражения и одна ничья. На счету Шлеменко 59 побед, 13 поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.