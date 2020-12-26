СКА уступил московскому "Динамо" и прервал победную серию в КХЛ из четырех матчей

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Петербургский СКА на выезде в овертайме проиграл столичному "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счетом 1:2.

В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Кагарлицкий (38-я минута) и Вадим Шипачев (63). У проигравших отличился Антон Белов (40). Форвард петербургской команды Йоонас Кемппайнен провел 300-й матч в КХЛ.

СКА потерпел первое поражение за пять последних матчей, клуб располагается на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 56 очков в 40 матчах. "Динамо" идет на четвертом месте, набрав в 39 играх 50 очков.

В следующем матче петербургский клуб 28 декабря на выезде сыграет с "Сочи", а "Динамо" в этот же день в гостях встретится с московским "Спартаком".

В другом матче дня екатеринбургский "Автомобилист" дома обыграл нижнекамский "Нефтехимик" со счетом 3:0 благодаря хет-трику Дэна Секстона. Старт второго периода матча был отложен из-за отлючения света на арене. "Барыс" из Нур-Султана дома переиграл хабаровский "Амур" (5:2), уфимский "Салават Юлаев" на выезде оказался сильнее новосибирской "Сибири" (3:1).