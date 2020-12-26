{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Единая лига ВТБ

Корстин: звезды ЦСКА набрали форму, лидерство в Евролиге и Единой лиге ВТБ неслучайно

В субботу ЦСКА в гостях обыграл УНИКС
Гендиректор Единой лиги ВТБ Илона Корстин Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Гендиректор Единой лиги ВТБ Илона Корстин
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Ведущие баскетболисты ЦСКА находятся в отличной форме, поэтому лидерство армейцев в Евролиге и место в первой тройке в Единой лиге ВТБ неслучайны. Такое мнение ТАСС высказала генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин.

На эту тему
Баскетболисты ЦСКА обыграли "Вийёрбан" и одержали 11-ю победу подряд в Евролиге

В субботу ЦСКА в гостях обыграл казанский УНИКС в рамках Единой лиги ВТБ - 83:76.

"УНИКС для ЦСКА не самый удобный соперник, армейцы не побеждали в Казани с 2017 года, и сегодня ЦСКА было совсем не просто, только в заключительной четверти они смогли создать решающий отрыв в счете, - сказала Корстин. - УНИКС старался показать свой лучший баскетбол, а лидер казанцев Айзея Канаан вообще обновил рекорд результативности сезона в лиге ВТБ, набрав 36 очков".

"Но этого оказалось недостаточно, ЦСКА имел почти двукратное преимущество на подборе (46 против 27), а его лучшие игроки, среди которых, конечно, Майк Джеймс, сейчас находятся в отличной форме. Армейцы занимают первое место в Евролиге и идут в тройке лучших команд лиги ВТБ. В итоге сегодня мы увидели отличный матч, с нетерпением ждем 2021 год, в котором, уверена, будет еще больше хорошего и качественного баскетбола в лиге ВТБ", - отметила генеральный директор турнира.

Чемпионат России по фигурному катанию
Анна Щербакова стала трехкратной чемпионкой России с баллами выше мирового рекорда
Фигуристка по итогам короткой и произвольной программ набрала 264,10 балла
Читать полностью