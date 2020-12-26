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Чемпионат России по фигурному катанию

Анна Щербакова стала трехкратной чемпионкой России с баллами выше мирового рекорда

Второе место заняла Камила Валиева, третье - Александра Трусова
Анна Щербакова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Анна Щербакова
© Сергей Бобылев/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Анна Щербакова заняла первое место на чемпионате России по фигурному катанию. Соревнования проходили в Челябинске.

Спортсменка по итогам короткой и произвольной программ набрала 264,10 балла. В произвольной программе она показала результат 183,79 балла. По сумме программ и в произвольной программе она показала баллы выше мирового рекорда, но результаты не будут ратифицированы, так как чемпионат России проходит не под эгидой Международного союза конькобежцев. Мировой рекорд в произвольной программе принадлежит Александре Трусовой (166,62), по сумме программ - Алене Косторной (247,59).

Второе место заняла Камила Валиева (254,01), третьей стала Трусова (246,37).

16-летняя Щербакова в третий раз подряд выиграла чемпионат России. Также она является двукратной победительницей этапов серии Гран-при, серебряным призером финала Гран-при и чемпионата Европы.

Теги
Чемпионат России по фигурному катанию
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