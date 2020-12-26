Усачева рассказала, что ей было сложно выступать после лидеров на чемпионате России

ЧЕЛЯБИНСК, 26 декабря./ТАСС/. Дарья Усачева чувствовала мандраж перед произвольной программой на чемпионате России из-за того, что пришлось выступать после лидеров, показавших превосходное катание. Об этом Усачева рассказала журналистам.

На дебютном чемпионате России 14-летняя Усачева заняла четвертое место. Перед ней свои программы показали Александра Трусова, Камила Валиева и Анна Щербакова.

"Оцениваю выступление хорошо, были небольшие помарки на вращениях. Рада, что собралась, справилась, сделала все, что задумывала, - сказала Усачева. - Выступала последней, после прокатов девочек был мандраж. Для меня большой опыт выступать на таком турнире, это круто, опыт на каждом старте важен, надо каждый элемент сделать по максимуму".

"Почти на всех стартах я последней выступаю, привыкла. Но три девочки передо мной набрали такие высокие баллы, овации, куча игрушек, как будто старт уже закончился. Было тяжеловато", - пояснила фигуристка.