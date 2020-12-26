Московское "Динамо" в третий раз стало обладателем Кубка России по волейболу

ТАСС, 26 декабря. Московское "Динамо" одержало победу над санкт-петербургским "Зенитом" в финальном матче Кубка России по волейболу.

Встреча закончилась со счетом 3-0 в пользу московской команды. "Финал четырех" Кубка России проходил в Санкт-Петербурге. В полуфинале "Динамо" обыграло новосибирский "Локомотив" (3-2), а "Зенит" - одноименный клуб из Казани (3-2).

"Динамо" стало обладателем Кубка России в третий раз, ранее команда побеждала в турнире в 2006 и 2008 годах, в предыдущих шести розыгрышах турнира победителем становился казанский "Зенит". Санкт-петербургский "Зенит" в третий раз подряд вышел в финал Кубка России и все три решающих матча проиграл.