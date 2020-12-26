Тутберидзе: Щербакова и Валиева показали лучшие прокаты в сезоне

ТАСС, 26 декабря. Фигуристки Анна Щербакова и Камила Валиева показали на чемпионате России в Челябинске лучшие прокаты в сезоне. Такое мнение в эфире Первого канала высказала тренер спортсменок Этери Тутберидзе.

В субботу Щербакова стала чемпионкой страны, Валиева заняла второе место. Обе фигуристки показали баллы выше мирового рекорда.

"Слово, объединяющее все, что происходило, - преодоление. Для меня это было преодоление и физического и морального состояния. Мы сейчас просто рады, такая компенсация за проделанную работу, за нервы, которые мы потратили. Помимо Ани, хочу отметить и Камилу, обе спортсменки на данный момент показали лучшие прокаты этого сезона", - сказала Тутберидзе.

Щербакова незадолго до старта чемпионата России перенесла пневмонию. "Мы решили до последнего смотреть, потому что вчера перед короткой состояние [Щербаковой] было такое, что произвольную мы не смогли бы проехать, то есть кружилась голова, нехорошо было. Мы неоднократно прощупывали, пытались говорить с мамой, убедить, что, может быть, не надо. То, что она показала, наверное, это про спорт", - добавила тренер.

16-летняя Щербакова в третий раз подряд выиграла чемпионат России. Также она является двукратной победительницей этапов серии Гран-при, серебряным призером финала Гран-при и чемпионата Европы.