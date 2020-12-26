Роднина: Щербакова выполняет очень сложные элементы на хорошем уровне

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Трехкратная чемпионка России Анна Щербакова выполняет потрясающе сложные элементы на очень хорошем уровне, при этом отличается стабильностью. Такое мнение ТАСС высказала президент Федерации фигурного катания на коньках Московской области трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании Ирина Роднина.

В субботу Щербакова стала чемпионкой страны, Камила Валиева заняла второе место, Александра Трусова - третье. Фигуристки показали баллы выше мирового рекорда.

"Девушки - молодцы, катались очень здорово. Мне очень понравилась Щербакова, у которой потрясающе сложные элементы выполнены на очень хорошем уровне. И, по-моему, она была единственной, у кого был нормальный костюм. На всех остальных смотреть без слез было нельзя, какая-то безвкусица - шнуровочка сзади, шнуровочка сбоку, какие-то однотипные платья", - отметила Роднина.

"Щербакова - фигуристка, у которой все ладно. И программа, и техника, и исполнение, и даже костюмы. Просто все. И потрясающая стабильность - третий год подряд она становится чемпионкой России, это завидное постоянство", - добавила собеседница агентства.