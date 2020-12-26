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Чемпионат России по фигурному катанию

Щербакова: предлагали сняться с чемпионата России вплоть до последней разминки

Спортсменка неважно себя чувствовала после перенесенной пневмонии, но в итоге стала чемпионкой
Анна Щербакова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Анна Щербакова
© Сергей Бобылев/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Чемпионке России по фигурному катанию Анне Щербаковой предлагали сняться с соревнований непосредственно перед выступлением. Об этом она рассказала журналистам после победы.

"Я приняла решение выступать на чемпионате России примерно месяц назад и не меняла решения во время неудачных дней или когда меня спрашивали об этом перед соревнованиями, перед программой, перед шестиминутной разминкой. После шестиминутной разминки предлагать перестали", - сказала Щербакова.

Щербакова стала трехкратной чемпионкой России, несмотря на пневмонию, перенесенную в начале сезона.

Теги
Чемпионат России по фигурному катанию
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