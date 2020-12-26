Ковальчук прилетит в Россию в понедельник

МОСКВА, 26 декабря. Илья Ковальчук присоединится к омскому клубу Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" после медосмотра в понедельник. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе команды.

Ранее в субботу пресс-служба омского клуба сообщила о подписании контракта с 37-летним хоккеистом по схеме "1+1".

"Ковальчук прилетит в понедельник и присоединится к команде после медосмотра", - говорится в сообщении.

Ковальчук является воспитанником "Спартака", в 2001 году он был выбран на драфте НХЛ под первым номером клубом "Атланта" (ныне - "Виннипег"). Форвард является олимпийским чемпионом и двукратным чемпионом мира. В 2012 году российский нападающий вышел в финал Кубка Стэнли с "Нью-Джерси". Всего Ковальчук провел в НХЛ 926 матчей, в которых забросил 443 шайбы и отдал 433 голевые передачи.

В "Атланте" Ковальчук играл под руководством нынешнего главного тренера "Авангарда" Боба Хартли. В КХЛ Ковальчук с 2013 по 2018 год выступал за петербургский СКА, в составе которого стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.

"Авангард" после 38 матчей занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 52 очка. Ближайший матч клуб проведет в понедельник на своей арене против челябинского "Трактора".