{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат России по фигурному катанию

Жулин: Щербакова на чемпионате России показала себя настоящим бойцом со стержнем внутри

Фигуристка одержала победу после тяжелой болезни
Александр Жулин Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Александр Жулин
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Анна Щербакова показала свои бойцовские качества и сильный характер, одержав победу на чемпионате России после тяжелой болезни. Такое мнение ТАСС высказал тренер Александр Жулин.

На эту тему
Щербакова: предлагали сняться с чемпионата России вплоть до последней разминки

Щербакова по итогам короткой и произвольной программ набрала 264,10 балла, по сумме программ и в произвольной программе она показала баллы выше мирового рекорда, но достижение не будет ратифицировано, так как чемпионат России проходит не под эгидой Международного союза конькобежцев. Второе место заняла Камила Валиева (254,01), третьей стала Александра Трусова (246,37).

"Я сегодня рыдать начал еще с Трусовой, это было феноменально. Трусова, Валиева и Щербакова - это что-то с чем-то. Но все по делу, распределение мест по делу", - отметил Жулин.

"Безумно рад, что Ане удалось отстоять свой титул, знаю, как она тяжело болела пневмонией, она настоящий боец. Это говорит не только о том, что у нее красивые линии и феноменальные прыжки, но и настоящий стержень внутри. Впрочем, как и у остальных девчонок. Мы сегодня наблюдали мини-чемпионат Европы", - добавил собеседник ТАСС.

На эту тему
Тарасова: прокат Щербаковой заставил прослезиться, она все превозмогла и преодолела

Жулин отметил, что уровень прокатов фигуристок на чемпионате России был невероятным.

"Саша для себя сегодня прокаталась просто фантастически - два чистых четверных, но потом вышла Валиева, и это было еще лучше, потому что и скольжение, и линии. А потом вышла Щербакова. Честно говоря, после Сашиного проката думал, что всем будет безумно тяжело, это же феноменальный уровень. А потом еще две девочки показали, что есть еще гиперфеноменальный уровень", - заключил Жулин.

Теги
Чемпионат России по фигурному катанию
Футбол в Англии
"Арсенал" обыграл "Челси" и прервал семиматчевую серию без побед в чемпионате Англии
Встреча завершилась со счетом 3:1
Читать полностью