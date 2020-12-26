Жулин: Щербакова на чемпионате России показала себя настоящим бойцом со стержнем внутри

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Анна Щербакова показала свои бойцовские качества и сильный характер, одержав победу на чемпионате России после тяжелой болезни. Такое мнение ТАСС высказал тренер Александр Жулин.

Щербакова по итогам короткой и произвольной программ набрала 264,10 балла, по сумме программ и в произвольной программе она показала баллы выше мирового рекорда, но достижение не будет ратифицировано, так как чемпионат России проходит не под эгидой Международного союза конькобежцев. Второе место заняла Камила Валиева (254,01), третьей стала Александра Трусова (246,37).

"Я сегодня рыдать начал еще с Трусовой, это было феноменально. Трусова, Валиева и Щербакова - это что-то с чем-то. Но все по делу, распределение мест по делу", - отметил Жулин.

"Безумно рад, что Ане удалось отстоять свой титул, знаю, как она тяжело болела пневмонией, она настоящий боец. Это говорит не только о том, что у нее красивые линии и феноменальные прыжки, но и настоящий стержень внутри. Впрочем, как и у остальных девчонок. Мы сегодня наблюдали мини-чемпионат Европы", - добавил собеседник ТАСС.