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Чемпионат России по фигурному катанию

Ягудин: Щербакова выдыхала после каждого прыжка, по кирпичикам собирая свою победу

Олимпийский чемпион признался, что исполнение Щербаковой заставило его прослезиться
Алексей Ягудин Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Алексей Ягудин
© Наталия Федосенко/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Анна Щербакова победила на чемпионате России по фигурному катанию ценой неимоверных усилий, из-за последствий болезни ей было вдвойне тяжело исполнять элементы. Такое мнение ТАСС высказал Алексей Ягудин, комментировавший женские соревнования на турнире.

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В субботу Щербакова стала победительницей чемпионата России. Незадолго до турнира она переболела пневмонией.

"Я знал, что Ане тяжело, что всем рядом с ней тяжело, особенно после разговоров о том, что она все-таки может сняться, и тем более после ее короткой программы, когда все видели, как тяжело ей все это дается, - рассказал Ягудин. - Сегодня после каждого прыжка она выдыхала - "сделано", по кирпичикам собирая эту программу. Думаю, что всем сейчас понятно, на что способна эта спортсменка в самые сложные моменты. Я понимаю, как бывший спортсмен, когда реально тяжело, а ты все равно решаешь выйти на лед, выходишь и делаешь".

"Я сегодня вспомнил свой чемпионат мира в Ванкувере, когда у меня так сильно болела нога, что я был на уколах, но мы все-таки приняли решение выйти и на грани откатали короткую программу. Сегодня я вспомнил то пограничное состояние, - сказал олимпийский чемпион. - Меня сложно вывести на слезы, но это было лучшее за последние годы не просто в российском, в мировом фигурном катании. Здесь мало слов благодарности - низкий поклон".

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Чемпионат России по фигурному катаниюЯгудин, Алексей Константинович
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