Ягудин: Щербакова выдыхала после каждого прыжка, по кирпичикам собирая свою победу

В субботу Щербакова стала победительницей чемпионата России. Незадолго до турнира она переболела пневмонией.

"Я знал, что Ане тяжело, что всем рядом с ней тяжело, особенно после разговоров о том, что она все-таки может сняться, и тем более после ее короткой программы, когда все видели, как тяжело ей все это дается, - рассказал Ягудин. - Сегодня после каждого прыжка она выдыхала - "сделано", по кирпичикам собирая эту программу. Думаю, что всем сейчас понятно, на что способна эта спортсменка в самые сложные моменты. Я понимаю, как бывший спортсмен, когда реально тяжело, а ты все равно решаешь выйти на лед, выходишь и делаешь".

"Я сегодня вспомнил свой чемпионат мира в Ванкувере, когда у меня так сильно болела нога, что я был на уколах, но мы все-таки приняли решение выйти и на грани откатали короткую программу. Сегодня я вспомнил то пограничное состояние, - сказал олимпийский чемпион. - Меня сложно вывести на слезы, но это было лучшее за последние годы не просто в российском, в мировом фигурном катании. Здесь мало слов благодарности - низкий поклон".