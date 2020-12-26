Авербух: тренеры до последнего думали о снятии Щербаковой, а она выдала лучший прокат

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Тренеры Анны Щербаковой до последнего думали о снятии фигуристки с чемпионата России по состоянию здоровья, а фигуристка собралась и показала свой лучший прокат. Об этом ТАСС рассказал призер Олимпийских игр хореограф Илья Авербух.

Щербакова по итогам короткой и произвольной программ набрала 264,10 балла, по сумме программ и в произвольной программе она показала баллы выше мирового рекорда, но достижение не будет ратифицировано, так как чемпионат России проходит не под эгидой Международного союза конькобежцев. Второе место заняла Камила Валиева (254,01), третьей стала Александра Трусова (246,37).

"Видел это воочию, это было фантастическое выступление девчонок, каждая - умница, каждая показала практически максимум того, на что способна, - сказал Авербух. - Конечно, в первую очередь хочется поздравить Аню Щербакову. Она показала себя такой хрупкой девочкой, приучила нас к воздушному и тонкому катанию, но у нее фантастически сильный характер. До последнего у тренеров висел вопрос о том, что, возможно, она снимется по состоянию здоровья, она еще не окрепла, но Аня была настолько великолепной, безошибочной, лучшей сегодня, что других слов быть не может".

"Также хочется поздравить Камилу Валиеву, это было абсолютно волшебное выступление. Ждем, когда она сможет претендовать на участие в чемпионате мира, - добавил Авербух. - Молодец Саша Трусова, собралась и сделала то, что нужно. Очень-очень хороший прокат".