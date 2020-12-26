Лавров считает, что главным тренером "Спартака" должен быть россиянин

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что тренером футбольного клуба "Спартак" должен быть гражданин России. Об этом он заявил в интервью телеканалу " Матч ТВ ", фрагмент которого опубликован в телеграм-канале МИД РФ.

16 декабря после матча Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Зенитом" (1:3) главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско заявил, что не будет продлевать соглашение с клубом, которое истекает в конце сезона. В пятницу клуб объявил, что немецкий специалист полностью отработает свой контракт.

"Я всегда выступал за россиянина", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Он не уточнил, кого бы хотел видеть в этой должности.

Давая оценку нынешним делам клуба, министр отметил: "Нужно смотреть на сочетание качества игры и результата. Не всегда бывает совпадение и того, и другого. Часто везет, но когда везет, это тоже неплохо".

Лавров подчеркнул, что нестабильные результаты клуба не способны повлиять на его верность "Спартаку", давним болельщиком которого он является. "Мы привыкли быть патриотами московского "Спартака". Команду кидало из стороны в сторону не раз в этой жизни. Кроме "Динамо", больше никого не припомню, кто вылетал во вторую лигу в своей истории. Но тем и интересен феномен "Спартака", что не бывает такого, что болельщики говорят: "Всё, я больше за "Спартак" не болею", - отметил глава МИД России.

По его словам, клуб обладает "какой-то внутренней энергетикой, которая, даже когда он играет из рук вон плохо, все-таки заставляет тебя с этой командой оставаться".