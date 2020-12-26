Ягудин: Тутберидзе можно и нужно похвалить за медаль дебютантку чемпионата России Валиеву

ЧЕЛЯБИНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Дебютантка чемпионата России по фигурному катанию Камила Валиева достойна похвалы своего тренера Этери Тутберидзе - спортсменка справилась со своей задачей, не дрогнув перед соперницами. Об этом ТАСС рассказал Алексей Ягудин, комментировавший женские соревнования на турнире.

Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева завоевала серебро чемпионата России в Челябинске. После ее победы на пятом этапе Кубка России с ошибкой на лутце в произвольной программе Тутберидзе сказала Валиевой: "Ты прямо не оставляешь мне возможности тебя похвалить. Как это возможно?"

"Вспомнил сегодня ту фразу Этери Тутберидзе: "Не даешь тебя похвалить". Сегодня наконец тот день, когда можно и нужно хвалить. И это уже не этап Кубка России, это чемпионат России, главный старт, где Камиле пришлось выступать после Саши Трусовой", - сказал Ягудин.

"Как ни пытайся прятаться от оценок соперниц, ты это слышишь, видишь, сколько игрушек летит на лед. Ты понимаешь - это было круто, а значит нужно выйти и сделать еще круче. Дай бог, чтобы такой сильный характер Камила сохранила на долгие годы", - отметил олимпийский чемпион.