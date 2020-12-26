Лавров: Россия сделает выводы после решения Спортивного арбитражного суда

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Россия сделает правильные выводы после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о санкциях в отношении российского спорта. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу " Матч ТВ ", фрагмент которого опубликован в субботу на сайте телеканала.

"Думаю, что после решения CAS мы все сделаем правильные выводы. Самое главное в этом решении, что нет коллективной ответственности и чистые спортсмены, в отличие от прошлых зимних Олимпийских игр, не должны будут обращаться теперь за неким специальным приглашением со стороны Международного олимпийского комитета", - сказал он.

"Если ты чистый, у тебя нет допинговой истории или твоя дисквалификация уже истекла - все, никаких приглашений тебе не нужно, ты имеешь полное право в соответствии с решением твоей федерации попасть в сборную для участия в Олимпийских играх. Я это так понимаю", - добавил министр.

Лавров подчеркнул, что является противником допинга в целом, который, помимо прочего, разрушает здоровье спортсмена. "Также есть вещи, которые, я считаю, необходимо ликвидировать в международном движении за чистоту спорта. Мы долгое время работаем со Всемирным антидопинговым агентством, хотя на каком-то этапе недооценивали необходимость работы в этой структуре. Хорошо, что кризис с Российским антидопинговым агентством наконец-то завершился", - указал глава МИД РФ.

17 декабря CAS утвердил санкции в отношении российского спорта, приняв сторону Всемирного антидопингового агентства в его споре с Российским антидопинговым агентством. Российские спортсмены до декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира будут выступать без флага и гимна страны. Решение также лишает Россию права претендовать на проведение чемпионатов мира и проводить их.