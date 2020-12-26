"Арсенал" обыграл "Челси" и прервал семиматчевую серию без побед в чемпионате Англии

ТАСС, 26 декабря. "Арсенал" одержал победу над "Челси" со счетом 3:1 в домашнем матче 15-го тура чемпионата Англии по футболу.

"Лестер" и "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью в матче чемпионата Англии

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В составе победителей забитыми мячами отметились Александр Ляказетт (34-я минута, с пенальти), Гранит Джака (44) и Букайо Сака (56). У проигравших отличился Тэмми Абрахам (87). На первой добавленной ко второму тайму минуте полузащитник "Челси" Жоржиньо не реализовал пенальти.

"Арсенал" одержал победу в чемпионате Англии впервые с 1 ноября, тогда команда оказалась сильнее "Манчестер Юнайтед" (1:0). После этого "Арсенал" не мог победить в премьер-лиге на протяжении семи матчей (две ничьи, пять поражений).

В турнирной таблице "Арсенал" занимает 14-е место, набрав 17 очков и на 6 очков оторвавшись от зоны вылета. "Челси" с 25 очками идет шестым.

В следующем туре "Арсенал" 29 декабря в гостях сыграет с "Брайтоном". "Челси" 28 декабря примет "Астон Виллу".