Власти ХМАО направят на бюджет лидера ВХЛ и "Мамонтов Югры" 622 млн руб. в текущем сезоне

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 декабря. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа выделят из бюджета региона почти 622,5 млн рублей на финансирование ассоциации "Хоккейный клуб "Югра" (в нее входят клуб Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) "Югра", клуб Молодежной хоккейной лиги "Мамонты Югры" из Ханты-Мансийска) в сезоне 2020-2021 годов. Об этом ТАСС сообщили в окружном департаменте физической культуры и спорта.

В настоящее время ХК "Югра" под руководством Вадима Епанчинцева после 34 игр занимает первое место в регулярном чемпионате ВХЛ с 58 очками. При этом клуб выиграл последние 13 матчей.

"На спортивный сезон 2020-2021 годов объем средств, выделенных из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа, ассоциации "Хоккейный клуб "Югра" в рамках конкурсного отбора на предоставление грантов в форме субсидии, составил 622,482 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сумма субсидии стала понятна после принятия думой Югры бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. "После принятия бюджета региона на данный период была рассмотрена и удовлетворена заявка ассоциации "Хоккейный клуб "Югра" на предоставление грантов в форме субсидии на текущий сезон", - уточнил представитель департамента.

Он добавил, что бюджет ассоциации формируется по сезонам, а не по годам. Так, в сезоне 2019-2020 годов она получила из бюджета региона аналогичную сумму - 622,482 млн рублей. Пандемия коронавируса на финансировании клуба не сказалась, резюмировал собеседник.

В свою очередь в пресс-службе ХК "Югра" ТАСС уточнили, что бюджет ассоциации идет на финансирование клубов "Югра", "Мамонты Югры", "Югры" из юношеской хоккейной лиги и деятельность детско-юношеской спортивной школы ХК "Югра". Сколько составляет бюджет каждой из данный команд, собеседник пояснять не стал.

О хоккейном клубе "Югра"

В прошедшем сезоне "Югра" заняла пятое место в регулярном чемпионате, набрав 79 очков в 54 играх, провела рекордную победную серию из 15 матчей и впервые со времен участия в ВХЛ прошла первую стадию плей-офф, остановившись при счете 2-2 в четвертьфинальной серии с тюменским "Рубином", после чего сезон был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.

Рост заболеваемости в Югре фиксируют с 17 сентября, когда было зарегистрировано 76 случаев заражения коронавирусом за сутки. После этого ежесуточно в регионе выявляли все большее число инфицированных. По данным регионального оперативного штаба, в Югре на 26 декабря зарегистрировано 40 191 случай заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 226 - за последние сутки. Умерли 519 человек, 36 400 пациентов выздоровели. Режим обязательной самоизоляции в ХМАО продлен до 31 января 2021 года для пожилых, беременных и людей с хроническими заболеваниями. Регион занимает десятое место в России по числу заражений.