Бардаков: российским хоккеистам хочется повторить разгромную победу канадцев на МЧМ

ТАСС, 27 декабря. Сборная России по хоккею хочет повторить крупную победу канадцев над командой Германии по ходу молодежного чемпионата мира в канадском Эдмонтоне. Об этом журналистам рассказал нападающий российской сборной Захар Бардаков.

В воскресенье канадцы обыграли немцев со счетом 16:2 в матче группы А. Во втором матче группы В сборная России сыграет с командой Чехии. Встреча состоится 28 декабря и начнется в 05:30 мск.

"Хочется повторить разгромные счета с соперниками более высокого класса. Мы подняли планку, надо идти дальше в том же духе. Главное - дисциплина, пока, думаю, мы с этим справляемся", - отметил Бардаков.

В стартовой встрече турнира сборная России переиграла команду США со счетом 5:3, а чехи уступили шведам (1:7). "Тренеры дали нам выспаться, после тяжелой игры мы сделали восстановительные процедуры. Посмотрел две игры чехов, пока не знаю, что можно сказать по команде. Возможно, у чехов просто игра не пошла", - сказал Бардаков.

30 декабря сборная России сыграет с командой Австрии, а 31 декабря - с командой Швеции.