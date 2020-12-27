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Чемпионат России по фигурному катанию

Победители чемпионата России по фигурному катанию войдут в состав сборной на ЧМ

Участие в турнире гарантировали одиночники Анна Щербакова и Михаил Коляда, танцоры Александра Степанова и Иван Букин и выступающие в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов
Анна Щербакова Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Анна Щербакова
© Донат Сорокин/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 27 декабря. /ТАСС/. Победители чемпионата России гарантировали себе участие в чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года. Об этом журналистам сообщила пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина.

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"Исполком федерации принял следующие решения: в связи с отменой чемпионата Европы и неопределенной ситуацией по проведению чемпионата мира, решение по которому будет принято на совете Международного союза конькобежцев (ISU) 28 января, по предложению тренерского совета федерации, утвержденного исполкомом на заседании в Челябинске, было решено, что победители чемпионата России автоматически входят в состав сборной России на чемпионат мира при условии, что он состоится", - сказала Ермолина.

Победителями чемпионата России в одиночном катании стали Анна Щербакова и Михаил Коляда, в танцах на льду - Александра Степанова и Иван Букин, в парном катании - Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Проведение чемпионата мира запланировано на период с 22 по 28 марта 2021 года в шведском Стокгольме.

Теги
Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
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