Мишин: Туктамышева продолжит борьбу за место в сборной на ЧМ по фигурному катанию

ЧЕЛЯБИНСК, 27 декабря. /ТАСС/. Чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева продолжит борьбу за место в сборной России, которой предстоит выступить в марте на чемпионате мира. Об этом ТАСС сказал тренер спортсменки Алексей Мишин.

В воскресенье исполком Федерации фигурного катания на коньках России принял решение, согласно которому в состав команды на чемпионат мира войдут победители национального отбора, таким образом, место в женском одиночном катании себе обеспечила пока только Анна Щербакова.

"Лиза продолжит борьбу за место в сборной на чемпионат мира в Стокгольме, у нее для этого есть все основания", - сказал Мишин.

Второе, четвертое и пятое места заняли Камила Валиева, Дарья Усачева и Майя Хромых, не проходящие в состав взрослой сборной по возрастному критерию. Третье место заняла Александра Трусова, шестое - Елизавета Нугуманова, которые подходят по возрасту. Для Туктамышевой 14-й национальный чемпионат стал не самым удачным - фигуристка, которая продолжает восстанавливаться от последствий коронавируса, заняла седьмое место. В текущем сезоне Туктамышева выиграла этап серии Гран-при в Москве.

Как ранее сообщила пресс-служба ФФККР, федерация рассмотрит план проведения до чемпионата мира дополнительных соревнований для взрослых и юниоров - три турнира, которые состоятся в феврале и марте. "Так как речь идет об отборе на чемпионате мира, понятно, что лидеры сборной должны участвовать во взрослых турнирах", - сказано в сообщении пресс-службы ФФККР.