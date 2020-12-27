Архипов переизбран президентом Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Евгений Архипов переизбран на пост президента Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК). Об этом он сообщил ТАСС.

Архипов был единственным кандидатом, ему отдали голоса 34 делегата отчетно-выборной конференции.

"Конференция прошла в удаленном режиме, - сказал Архипов. - Хочу поблагодарить спортивную общественность за поддержку. Будущий год - олимпийский, с учетом пандемии надо очень аккуратно подойти к началу сезона. Важно подготовиться и сохранить здоровье спортсменов".

Архипов возглавляет Всероссийскую федерацию гребли на байдарках и каноэ с 2008 года.