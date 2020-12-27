Тарасова: дополнительные соревнования для фигуристов перед ЧМ будут гениальным решением

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поддержала решения исполкома Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) по составу сборной на чемпионат мира и организации дополнительных соревнований. Об этом Тарасова рассказала ТАСС.

Исполком федерации в воскресенье решил, что победители чемпионата России автоматически войдут в состав национальной сборной на чемпионат мира при условии, что он состоится. ФФККР также рассмотрит план проведения дополнительных соревнований для взрослых и юниоров, которые состоятся в феврале и марте, чтобы определиться с окончательным составом сборной на чемпионат мира.

"Сколько я себя помню, так всегда было. Победители чемпионата России отбирались на чемпионат мира. Остальные будут дальше участвовать. Всегда отбирались два первых номера, но этот сезон особенный, страшный", - сказала Тарасова.

"У нас нет чемпионата Европы, так что это прекрасно, что наша федерация делает дополнительные соревнования. Если они их сделают, это будет просто гениально. Организация дополнительных турниров - это большие траты, к тому же забирает много сил, но зато мы не выходим из обычной для нас соревновательной сетки, в которой обычно есть чемпионат Европы. Так что тут все правильно", - добавила Тарасова.

Ранее из-за пандемии коронавируса были отменены финал серии Гран-при и чемпионат Европы. Проведение чемпионата мира запланировано с 22 по 28 марта 2021 года в Стокгольме.