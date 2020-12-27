Лавров: на Западе есть установка "выпячивать" роль России в контексте допинга

"Я твердо знаю, что, помимо очевидных нарушений российских спортсменов, есть еще и установка среди околоспортивных западных деятелей всячески выпячивать нашу роль в продвижении допинга и затушевывать то, что происходит на Западе, - сказал он. - Я уже не говорю про такой набивший всем оскомину пример, как "астматики" норвежцы, другие скандинавы. Но, говоря об имидже нашего спорта, я не считаю, что он где-то потускнел. Россия - по-прежнему великая спортивная держава. У меня нет в этом никаких сомнений. Нас ценят, уважают".

Лавров напомнил о существовании такого понятия, как спортивная дипломатия. "Мы заинтересованы в том, чтобы вместе с соответствующими спортивными федерациями, с Олимпийским комитетом России защищать наши интересы, чтобы нас не дискриминировали, и одновременно продвигать позитивное, объективное восприятие нашего спорта", - добавил министр.

Отвечая на вопрос, почему у российского спорта сейчас "довольно тяжелый имидж за рубежом", Лавров подчеркнул: "Этот имидж тяжелый из-за того, что конкретные, неприемлемые для нас самих эпизоды со злоупотреблением со стороны спортсменов раздувают в том числе для того, чтобы оставить в тени порой не менее очевидные нарушения, которые допускают в той же Германии, в тех же США".