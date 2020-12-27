{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Допинг в спорте

Лавров: на Западе есть установка "выпячивать" роль России в контексте допинга

Министр иностранных дел не считает, что имидж российского спорта где-то потускнел
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Западные страны занимаются "выпячиванием" роли России в контексте применения спортсменами допинга. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Матч ТВ".

На эту тему
Лавров назвал неприемлемым запрет на посещение спортивных состязаний руководству России

"Я твердо знаю, что, помимо очевидных нарушений российских спортсменов, есть еще и установка среди околоспортивных западных деятелей всячески выпячивать нашу роль в продвижении допинга и затушевывать то, что происходит на Западе, - сказал он. - Я уже не говорю про такой набивший всем оскомину пример, как "астматики" норвежцы, другие скандинавы. Но, говоря об имидже нашего спорта, я не считаю, что он где-то потускнел. Россия - по-прежнему великая спортивная держава. У меня нет в этом никаких сомнений. Нас ценят, уважают".

Лавров напомнил о существовании такого понятия, как спортивная дипломатия. "Мы заинтересованы в том, чтобы вместе с соответствующими спортивными федерациями, с Олимпийским комитетом России защищать наши интересы, чтобы нас не дискриминировали, и одновременно продвигать позитивное, объективное восприятие нашего спорта", - добавил министр.

Отвечая на вопрос, почему у российского спорта сейчас "довольно тяжелый имидж за рубежом", Лавров подчеркнул: "Этот имидж тяжелый из-за того, что конкретные, неприемлемые для нас самих эпизоды со злоупотреблением со стороны спортсменов раздувают в том числе для того, чтобы оставить в тени порой не менее очевидные нарушения, которые допускают в той же Германии, в тех же США".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичДопинг
Допинг в спорте
Лавров: внедрение "акта Родченкова" будет позором для всего спорта
"Акт Родченкова" предусматривает возможность преследования со стороны США любого человека в мире, если он вовлечен в допинговый сговор на соревнованиях с американским участием
Читать полностью