Лавров заявил, что был бы рад, если бы "Спартак" стал "народной" командой

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, являющийся давним болельщиком московского футбольного клуба "Спартак", заявил, что приветствовал бы изменения в структуре клуба, при которых болельщики смогли бы ощущать себя владельцами команды.

"Я слишком мало владею деталями ситуации. Но то, что клубы не продержатся без субсидирования, об этом хорошо известно, - сказал Лавров в интервью телеканалу "Матч ТВ", отвечая на вопрос о возможности отказа российских клубов от бюджетного финансирования в будущем. - [Владелец клуба] Леонид Федун высказывал идею о том, чтобы сделать "Спартак" "народной" командой. Я бы только приветствовал, если болельщики "Спартака" стали бы ощущать себя еще и прямыми владельцами команды и через какую-то демократическую процедуру определять способ выбора руководства".

Ранее Федун заявил, что в 2023 году, после инфраструктурных перестроек в "Спартаке", клуб будет готов к самостоятельности, и, по его мнению, красно-белыми должны будут владеть их болельщики.