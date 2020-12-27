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Футбол в России

Лавров заявил, что был бы рад, если бы "Спартак" стал "народной" командой

Министр иностранных дел приветствовал бы, если болельщики красно-белых стали бы ощущать себя еще и прямыми владельцами команды
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, являющийся давним болельщиком московского футбольного клуба "Спартак", заявил, что приветствовал бы изменения в структуре клуба, при которых болельщики смогли бы ощущать себя владельцами команды.

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"Я слишком мало владею деталями ситуации. Но то, что клубы не продержатся без субсидирования, об этом хорошо известно, - сказал Лавров в интервью телеканалу "Матч ТВ", отвечая на вопрос о возможности отказа российских клубов от бюджетного финансирования в будущем. - [Владелец клуба] Леонид Федун высказывал идею о том, чтобы сделать "Спартак" "народной" командой. Я бы только приветствовал, если болельщики "Спартака" стали бы ощущать себя еще и прямыми владельцами команды и через какую-то демократическую процедуру определять способ выбора руководства".

Ранее Федун заявил, что в 2023 году, после инфраструктурных перестроек в "Спартаке", клуб будет готов к самостоятельности, и, по его мнению, красно-белыми должны будут владеть их болельщики.

Теги
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