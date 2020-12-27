Лавров: внедрение "акта Родченкова" будет позором для всего спорта

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Внедрение "акта Родченкова" станет позором для всего мирового спорта. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Матч ТВ" .

США отнимают у WADA право на борьбу с допингом? Все о влиянии "акта Родченкова" на спорт

"Руководитель антидопингового агентства США Трэвис Тигарт уже обрушился на WADA с резкими обвинениями в том, что она выгораживает русских и ее саму надо реформировать. Параллельно пригрозил, что на базе пресловутого "акта Родченкова" в США создается своя система, которая будет работать и оттеснит WADA на обочину мировых спортивных дискуссий по поводу борьбы с допингом. Если эта система будет действительно внедрена - это будет позор для всего спорта", - сказал он.

По словам министра, WADA вводят явно дискриминационные меры в отношении россиян, хотя ее все равно критикуют за недостаточную "антироссийскость". "При том, что WADA несовершенна, и 90% членов исполкома представляют страны НАТО или ближайших союзников альянса", - указал Лавров.

Министр отметил необходимость реформировать WADA. "Я помню "историю" Марии Шараповой с мельдонием. Этот препарат продается в аптеках без рецепта. Эту и подобные ей проблемы нужно каким-то образом решать", - продолжил Лавров.

Он также выразил уверенность, что можно обеспечить профессиональный политически и географически сбалансированный состав в агентстве. "Этот состав будет всем приемлем. Тем не менее нынешнее руководство WADA стремится исправить такого рода перекосы. Мы должны защищать WADA перед лицом такой попытки приватизировать и эту сферу международных отношений. Американцы хотят ее просто приватизировать", - заключил глава МИД РФ.

"Акт Родченкова", подписанный президентом США Дональдом Трампом и названный именем главного информатора WADA в деле о допинге в российском спорте Григория Родченкова, будет распространяться на все соревнования, проводимые в соответствии с правилами организации, и предусматривает возможность преследования со стороны США любого человека в мире, если он вовлечен в допинговый сговор на соревнованиях с американским участием. При этом закон не коснется североамериканских профессиональных лиг, которые не следуют кодексу WADA.