Роднина: Тарасова и Морозов показали серьезное и зрелое катание на чемпионате России

В субботу Тарасова и Морозов заняли первое место на чемпионате России в Челябинске. Согласно решению исполкома Федерации фигурного катания на коньках России, спортсмены вошли в состав национальной сборной на чемпионат мира, если он состоится.

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Евгения Тарасова и Владимир Морозов показали зрелое и серьезное катание в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию. Такое мнение ТАСС высказала трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании Ирина Роднина.

"Мне нравятся Тарасова и Морозов. Я видела эту произвольную программу в первый раз, к сожалению, были ошибки, но короткую они просто замечательно выполнили, - сказала Роднина. - Произвольная программа им очень идет, видно, что им самим нравится ее катать. Справиться бы только с техническими недочетами".

Роднина поздравила с успехом на чемпионате России не только фигуристов, но и тренерский штаб пары.

"Максима Транькова и Марину Зуеву можно поздравить. Тарасова и Морозов показали хорошее, серьезное и зрелое катание. Видно, что они нормально работают. Очень понравились и их костюмы, достойно выглядели", - считает Роднина.

"К сожалению, наши молодые пары показали юниорское катание, очень сложные элементы, но часть этих элементов у большинства пар на слабом или аккуратном техническом уровне, - отметила Роднина. - Сложность они выполняют, но качество страдает, а само катание достаточно юниорское. У меня такое впечатление, что часть из них вообще пока не понимает, что такое парное катание, у большинства пока нет своего вида, стиля и направления".