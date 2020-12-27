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Пандемия COVID-19

Глава Федерации шахмат России Филатов привился от COVID-19 российской вакциной "Спутник V"

Перед вакцинацией Андрей Филатов провел консультации с врачами
Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов Александр Щербак/ТАСС
Описание
Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов прошел вакцинацию от коронавируса российским препаратом "Спутник V". Об этом Филатов рассказал ТАСС.

Филатов подчеркнул, что прежде чем использовать вакцину, он проконсультировался с врачами и специалистами.

"Я себе вакцину поставил, прививку сделал только сегодня, - сказал Филатов. - Это наша вакцина "Спутник V".

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России.

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