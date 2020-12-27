Мексиканский боксер Альварес планирует провести следующий бой 27 февраля против Йылдырыма

ТАСС, 27 декабря. Чемпион мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 76,2 кг мексиканец Сауль Альварес планирует провести следующий поединок против турка Авни Йылдырыма. Об этом сообщил промоутер Йылдырыма Эдди Хирн, которого цитирует Boxing News .

Поединок планируется провести 27 февраля в Гвадалахаре (Мексика). Как сообщил Хирн, он ведет переговоры с тренером и менеджером Альвареса Эдди Рейносо о поединке. Йылдырым является обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC, руководство которого санкционировало проведение боя.

Сообщается, что после боя с Йылдырымом Альварес может провести в мае объединительный поединок против чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) британца Билли Джо Сондерса. Мексиканский боксер ведет переговоры со стриминговым сервисом DAZN о контракте на два боя.

20 декабря Альварес завоевал вакантный титул WBC и пояс WBA, победив в Сан-Антонио (США, штат Техас) британца Каллума Смита решением судей. После поединка мексиканец сообщил, что готов провести третий бой против казахстанца Геннадия Головкина, а также намерен стать абсолютным чемпионом мира в весе до 76,2 кг, в котором двумя остальными поясами владеют Сондерс и Калеб Плант (Международная боксерская федерация, IBF).

В послужном списке 30-летнего Альвареса 54 победы (36 нокаутом), одно поражение и две ничьи. В активе 29-летнего Йылдырыма 21 победа (12 нокаутом), 2 поражения. Он уже боксировал за титул чемпиона мира WBC, проиграв в прошлом бою в феврале 2019 года американцу Энтони Дирреллу техническим решением в 10-м раунде.