Мексиканский боксер Альварес планирует провести следующий бой 27 февраля против Йылдырыма

ТАСС, 27 декабря. Чемпион мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 76,2 кг мексиканец Сауль Альварес планирует провести следующий поединок против турка Авни Йылдырыма. Об этом сообщил промоутер Йылдырыма Эдди Хирн, которого цитирует Boxing News.
Поединок планируется провести 27 февраля в Гвадалахаре (Мексика). Как сообщил Хирн, он ведет переговоры с тренером и менеджером Альвареса Эдди Рейносо о поединке. Йылдырым является обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC, руководство которого санкционировало проведение боя.
Сообщается, что после боя с Йылдырымом Альварес может провести в мае объединительный поединок против чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) британца Билли Джо Сондерса. Мексиканский боксер ведет переговоры со стриминговым сервисом DAZN о контракте на два боя.
20 декабря Альварес завоевал вакантный титул WBC и пояс WBA, победив в Сан-Антонио (США, штат Техас) британца Каллума Смита решением судей. После поединка мексиканец сообщил, что готов провести третий бой против казахстанца Геннадия Головкина, а также намерен стать абсолютным чемпионом мира в весе до 76,2 кг, в котором двумя остальными поясами владеют Сондерс и Калеб Плант (Международная боксерская федерация, IBF).
В послужном списке 30-летнего Альвареса 54 победы (36 нокаутом), одно поражение и две ничьи. В активе 29-летнего Йылдырыма 21 победа (12 нокаутом), 2 поражения. Он уже боксировал за титул чемпиона мира WBC, проиграв в прошлом бою в феврале 2019 года американцу Энтони Дирреллу техническим решением в 10-м раунде.