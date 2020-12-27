Маррей получил специальное приглашение на Australian Open

ТАСС, 27 декабря. Трехкратный победитель турниров серии Большого шлема британец Энди Маррей получил wild card ("специальное приглашение") на Открытый чемпионат Австралии по теннису. Об этом сообщил глава Теннисной федерации Австралии Крэйг Тайли, комментарий которого приводит газета The Age.

"Мы рады снова приветствовать Энди в Мельбурне с распростертыми объятиями, - сказал Тайли. - Он становился героем многих матчей и событий в теннисе".

Ранее Маррей заявлял, что Открытый чемпионат Австралии 2019 года мог стать для него последним в карьере из-за травмы. В конце прошлого года он вернулся на корт, но пропустил Открытый чемпионат Австралии 2020 года.

Организаторы предоставили wild card восьми теннисистам - помимо Маррея, их получили австралийцы Танаси Коккинакис, Алекс Болт, Александр Вукич, Дестани Айява, Арина Родионова, индиец Сумит Нагал и китаянка Ван Сиюй. Ранее wild card получили австралийцы Кристофер О'Коннелл, Марк Полмэнс, Дарья Гаврилова, Астра Шарма, Лизетт Кабрера и Мэддисон Инглис.

33-летний Маррей занимает 122-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Он является бывшей первой ракеткой мира и единственным двукратным олимпийским чемпионом в мужском одиночном разряде. На его счету победы на Открытом чемпионате США в 2012 году и Уимблдоне (2013, 2016).

Открытый чемпионат Австралии 2021 года пройдет с 8 по 21 февраля в Мельбурне. Квалификационный этап состоится с 10 по 13 января в Дохе. Открытый чемпионат Австралии традиционно является первым в сезоне среди турниров серии Большого шлема. В прошлом году в мужском одиночном разряде победу одержал серб Новак Джокович, в женском - американка София Кенин.