IIHF проводит проверку по инциденту с возможным участием главы Федерации хоккея Белоруссии

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) инициировала проверку по инциденту с возможным участием президента Федерации хоккея Белоруссии Дмитрия Баскова. Об этом ТАСС сообщил президент IIHF Рене Фазель.

В ноябре в минской больнице умер активист белорусской оппозиции Роман Бондаренко. Правоохранители проводят проверку в связи со смертью активиста. В местных СМИ распространялись сообщения, что человека, похожего на Баскова, видели на "площади перемен" в вечер потасовки, сам он заявлял, что не имеет отношения к смерти Бондаренко.

"Мы отправили письмо Дмитрию Баскову и получили от него ответ. Наш дисциплинарный комитет просто проверяет, что происходит. Пока никаких дисквалификаций, только идет расследование", - сказал Фазель.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение временно отстранить представителей Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии от участия в мероприятиях МОК, в том числе от Олимпийских игр, за нарушения Олимпийской хартии. В частности, санкции коснутся Баскова, который является членом исполкома НОК Белоруссии. В Минске и Риге в 2021 году должен пройти чемпионат мира по хоккею.

"Сейчас я и Хорст Лихтнер (генеральный секретарь IIHF - прим. ТАСС) не можем путешествовать, у нас положительный результат теста на коронавирус, поэтому пока не знаю, когда будет встреча. Возможно, на следующей неделе мы сделаем тесты. Если они будут отрицательными, то мы сможем путешествовать", - рассказал Фазель.

Ранее различные европейские общественные организации призывали IIHF перенести чемпионат мира из Минска из-за напряженной политической ситуации в Белоруссии.