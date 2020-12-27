СМИ: "Зенит" заинтересован в приобретении футболиста "Эвертона" Ришарлисона

ТАСС, 27 декабря. Петербургский футбольный клуб "Зенит" планирует приобрести нападающего английского "Эвертона" Ришарлисона. Об этом сообщает портал fichajes.net.

По его данным, российский клуб готов предложить 23-летнему бразильцу контракт сроком на пять лет с заработной платой €10 млн за сезон. Кроме того, "Зенит" заплатит "Эвертону" €40 млн. Планируется, что Ришарлисон составит пару бразильскому нападающему "Зенита" Малкому, за которого в 2019 году, по неофициальной информации, также было заплачено €40 млн.

Ришарлисон стал игроком "Эвертона" в июле 2018 года. В нынешнем сезоне провел 14 матчей, в которых отметился пятью голами и тремя результативными передачами. В матче против "Манчестер Юнайтед" в рамках Кубка Английской футбольной лиги получил травму головы, в связи с чем пропустил матч 15-го тура Английской премьер-лиги против "Шеффилд Юнайтед" в субботу. В составе сборной Бразилии Ришарлисон провел 20 матчей и забил шесть мячей.