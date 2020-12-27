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КХЛ

"Витязь" обыграл ЦСКА в единственном матче дня в КХЛ

Победу подольской команде принесла шайба Даугавиньша за две минуты до финальной сирены
Хоккеист "Витязя" Джастин Дэнфорт (в центре) Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Хоккеист "Витязя" Джастин Дэнфорт (в центре)
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 27 декабря. Подольский "Витязь" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) обыграл московский ЦСКА со счетом 2:1. Встреча прошла в Подольске в ледовом дворце "Витязь".

В составе хозяев шайбы забросили Джастин Дэнфорт (9-я минута) и Каспарс Даугавиньш (59). У гостей отличился Константин Окулов (51). На 24-й минуте шайбу забросил нападающий ЦСКА Максим Шалунов, но взятие ворот было отменено после видеопросмотра, на 52-й минуте был отменен гол армейца Брендана Лайпсика после запроса тренерского штаба "Витязя".

До этого "Витязь" не мог обыграть ЦСКА на домашнем льду на протяжении пяти матчей. ЦСКА уступил во второй игре подряд.

Подольский клуб занимает девятую строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 41 очко в 39 матчах. ЦСКА идет на первом месте с 60 очками в 39 играх. В следующем матче "Витязь" 30 декабря примет московское "Динамо", армейцы 3 января дома сыграют против хельсинкского "Йокерита".

Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1ЦСКА392422137125-8160
2СКА402212429125-8856
3Локомотив371842139107-7152
4Динамо М3919402212115-10050
5Динамо Мн3812631214105-10745
7Спартак3913512414105-11144
6Северсталь391343211687-10343
8Йокерит3415221212103-8241
9Витязь3914232117106-11141
10Сочи39920242283-13028
11Динамо Р37212252572-12617

 

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