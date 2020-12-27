"Витязь" обыграл ЦСКА в единственном матче дня в КХЛ

ТАСС, 27 декабря. Подольский "Витязь" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) обыграл московский ЦСКА со счетом 2:1. Встреча прошла в Подольске в ледовом дворце "Витязь".

В составе хозяев шайбы забросили Джастин Дэнфорт (9-я минута) и Каспарс Даугавиньш (59). У гостей отличился Константин Окулов (51). На 24-й минуте шайбу забросил нападающий ЦСКА Максим Шалунов, но взятие ворот было отменено после видеопросмотра, на 52-й минуте был отменен гол армейца Брендана Лайпсика после запроса тренерского штаба "Витязя".

До этого "Витязь" не мог обыграть ЦСКА на домашнем льду на протяжении пяти матчей. ЦСКА уступил во второй игре подряд.

Подольский клуб занимает девятую строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 41 очко в 39 матчах. ЦСКА идет на первом месте с 60 очками в 39 играх. В следующем матче "Витязь" 30 декабря примет московское "Динамо", армейцы 3 января дома сыграют против хельсинкского "Йокерита".