Трое хоккеистов сборной Германии могут присоединиться к команде для участия в МЧМ

ТАСС, 27 декабря. Трое игроков сборной Германии освобождены от необходимости соблюдать карантин и могут присоединиться к команде для участия в молодежном чемпионате мира. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

Ранее сообщалось, что тесты на коронавирус, сделанные после прибытия в Эдмонтон, выявили восемь случаев заражения среди игроков сборной Германии, команда была отправлена на карантин до 24 декабря, после которого 16 игроков были допущены к тренировкам. Трое спортсменов, чей карантин был продлен до 27 декабря, теперь могут присоединиться к команде. На карантине остаются еще шестеро хоккеистов, для пятерых он продлится до 29 декабря. Последний инфицированный на данный момент спортсмен не сможет тренироваться с командой как минимум до 4 января.

Также от соблюдения карантина освобождены все сотрудники сборной Швеции.

По итогам последнего тестирования новых случаев заражения коронавирусом в составах команд не выявлено.

Немцы играют в группе А со сборными Канады, Финляндии, Швейцарии и Словакии. Команда уже провела два матча, в которых уступила сборным Финляндии (3:5) и Канады (2:16).

Молодежный чемпионат мира в канадском Эдмонтоне завершится в ночь на 6 января.