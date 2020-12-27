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Летние олимпийские виды спорта

Российские гандболисты обыграли сборную Алжира на товарищеском турнире в Польше

Сборная готовится к чемпионату мира, который состоится в январе в Египте

ТАСС, 27 декабря. Мужская сборная России по гандболу одержала победу над сборной Алжира в рамках матча товарищеского турнира, проходящего в Польше, со счетом 30:24.

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В следующей игре на турнире в рамках подготовки к чемпионату мира россияне сыграют против команды Польши. Турнир продлится до 29 декабря. С 6 по 8 января пройдет товарищеский турнир в Москве с участием россиян, аргентинцев и испанцев.

Чемпионат мира пройдет с 14 по 31 января в Египте. Соперниками российских гандболистов на групповом этапе станут сборные Белоруссии, Словении и Южной Кореи. Сборная на мировом первенстве будет называться "Команда Федерации гандбола России" (Russian Handball Federation Team), вместо национального флага будет использоваться флаг ФГР (белое полотнище с логотипом ФГР без надписей).

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