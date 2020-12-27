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Мировой хоккей

В Латвии сообщили, что IIHF даст ответ по месту проведения ЧМ-2021 до 11 января

Об этом Латвийской хоккейной ассоциации сообщил генеральный секретарь IIHF

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Информация по месту проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года поступит до 11 января. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Латвийской хоккейной ассоциации Вистурс Козиолс.

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"Я разговаривал с генеральным секретарем IIHF [Международной федерации хоккея], который сообщил, что решение будет принято до 11 января", - сказал Козиолс.

Турнир запланирован в Минске и Риге в мае - июне. В IIHF обсуждается вопрос возможного переноса матчей чемпионата мира из Минска в связи с нестабильной политической ситуацией в стране. Президент IIHF Рене Фазель сохраняет нейтральную позицию, говоря о том, что политика не должна влиять на решение провести турнир в Белоруссии.

В воскресенье Фазель сообщил ТАСС, что IIHF инициировала проверку по инциденту с возможным участием президента Федерации хоккея Белоруссии Дмитрия Баскова, который завершился гибелью одного из оппозиционеров.

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