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ММА

Исмаилов заявил, что хочет заработать за бой с Минеевым 30 млн рублей

В четверг на турнире в Москве между бойцами произошел конфликт, который спровоцировал массовую драку
Магомед Исмаилов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Магомед Исмаилов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Российский боец Магомед Исмаилов хочет заработать за поединок с Владимиром Минеевым 30 млн рублей. Об этом Исмаилов заявил ТАСС.

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"30 миллионов - мне, 15 миллионов - Минееву. Это нормальная история. Думаю, что при таких условиях бой можно потихоньку организовывать на август. Но ситуация сейчас такая, что только цифры могут перечеркнуть бой с Александром Шлеменко", - сказал Исмаилов.

В октябре 2018 года бой между Исмаиловым и Минеевым завершился вничью.

В четверг на турнире в Москве между Исмаиловым и Минеевым произошел конфликт, в результате которого в октагоне случилась массовая драка. Дерущихся разняла полиция, а турнир был прерван. После этого Исмаилов и Минеев были доставлены в полицию для проведения опроса. Позднее их оштрафовали на 10 тыс. рублей за грубое нарушение правил поведения при проведении официальных спортивных соревнований.

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