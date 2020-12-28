Исмаилов заявил, что хочет заработать за бой с Минеевым 30 млн рублей

"30 миллионов - мне, 15 миллионов - Минееву. Это нормальная история. Думаю, что при таких условиях бой можно потихоньку организовывать на август. Но ситуация сейчас такая, что только цифры могут перечеркнуть бой с Александром Шлеменко", - сказал Исмаилов.

В октябре 2018 года бой между Исмаиловым и Минеевым завершился вничью.

В четверг на турнире в Москве между Исмаиловым и Минеевым произошел конфликт, в результате которого в октагоне случилась массовая драка. Дерущихся разняла полиция, а турнир был прерван. После этого Исмаилов и Минеев были доставлены в полицию для проведения опроса. Позднее их оштрафовали на 10 тыс. рублей за грубое нарушение правил поведения при проведении официальных спортивных соревнований.