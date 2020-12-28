Поздняков: ОКР готовится к Олимпиаде в Токио в полном объеме

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) готовится к Олимпиаде в Токио в полном объеме, шаги, предпринятые Международным олимпийским комитетом (МОК), оргкомитетом "Токио-2020", Всемирной организацией здравоохранения, ведут к тому, что Игры состоятся. Об этом в интервью ТАСС заявил президент ОКР Станислав Поздняков.

"Мы провожаем 2020 год с оптимизмом, потому что все шаги, которые предпринимали мы, наши коллеги из Международного олимпийского комитета, оргкомитета Олимпийских игр, ВОЗ, других задействованных организаций, ведут к тому, что Игры в итоге состоятся, - сказал Поздняков. - И мы к ним готовимся в полном объеме".

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр "Токио-2020" сохранено.