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Санкции WADA против российского спорта

ОКР рассмотрит возможность обжаловать решение CAS из-за процессуальных нарушений

За время новогодних праздников ОКР детально проработает позицию и подготовит возможные шаги и действия
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков Александр Щербак/ТАСС
Описание
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) рассмотрит возможность обжаловать в кассационной инстанции решение Спортивного арбитражного суда (CAS) из-за допущенных процессуальных нарушений. Об этом в интервью ТАСС заявил президент ОКР Станислав Поздняков.

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17 декабря CAS утвердил санкции в отношении российского спорта, приняв сторону Всемирного антидопингового агентства в его споре с Российским антидопинговым агентством.

"В ходе арбитражной процедуры и до вынесения финального решения ОКР совместно с ответчиком, третьими лицами неоднократно обращал внимание на многочисленные процессуальные нарушения, которые касались компетенции Спортивного арбитражного суда, - сообщил Поздняков. - Будет не очень правильно говорить сейчас, какие именно моменты вызывают вопросы, но мы за время новогодних праздников и рождественских каникул у наших европейских партнеров детально проработаем нашу позицию, подготовим возможные шаги и действия. Хочу еще раз подчеркнуть: с точки зрения наших юристов, были допущены процессуальные нарушения, которые мы планируем оспаривать в кассационной инстанции".

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Санкции WADA против российского спорта
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