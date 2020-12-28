Поздняков: дополнительных критериев отбора на Игры для российских спортсменов не будет

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Дополнительных критериев отбора на Олимпийские игры для российских спортсменов не будет. Об этом в интервью ТАСС заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Состав сборной России на Игры в Токио и Пекине будет формировать ОКР

17 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал список санкций в отношении российского спорта, они будут действовать два года. В их числе запрет на использование российского флага и гимна. Как ранее заявил Поздняков, состав сборной на Игры будет формировать ОКР.

"Согласно решению CAS, в этой части никаких дополнительных условий отбора для российских спортсменов не будет, - сказал Поздняков. - Критерии будут такими же, как и у спортсменов из других стран".

Первый критерий отбора на Игры - результат квалификаций, второй - система отбора внутри каждой национальной федерации. "Списки уже поданы, исполком ОКР их утвердил. У нас ничего не меняется с 2019 года", - пояснил Поздняков.