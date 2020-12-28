Чемпионские прокаты. Пять лучших программ чемпионата России по фигурному катанию

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Чемпионат России по фигурному катанию завершился в Челябинске эмоциональным финалом, - слезами тренера Этери Тутберидзе после победного проката ее ученицы Анны Щербаковой. Фигуристка показала лучшее выступление в своей карьере, которое можно пересматривать бесконечно. По итогам национального первенства представляем вам подборку самых ярких прокатов турнира. Анна Щербакова

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Фигуристка переболела пневмонией перед турниром, но отказалась сняться с соревнований. В произвольной программе Щербакова выступала предпоследней, и со своей работой она справилась на отлично - четверной лутц и четверной флип с надбавкой. Позже спортсменка призналась, что чувствовала себя не лучшим образом, но старалась не думать о плохом и счастлива, что все получилось. Александра Степанова и Иван Букин

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Фигуристы, которые катаются вместе уже 14 лет, наконец завоевали титул чемпионов России в танцах на льду. Казалось бы - четыре серебра, две бронзы национальных чемпионатов, и вот он - титул, выстраданный потом и кровью. И все-таки никакой безумной радости, как призналась Степанова после проката, у спортсменов не было: "Это наша первая победа на чемпионате России, но я не могу сказать, что у нас безумная радость от первого места, у нас было очень мало времени, и это был волнительный период". Михаил Коляда

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Спортсмен, который в 25 лет начал сотрудничество с тренером Алексеем Мишиным, завоевал третье золото чемпионатов России в карьере. После произвольной программы фигуриста на музыку из фильма "Нуреев. Белый ворон" болельщики аплодировали ему стоя, даже несмотря на помарку на тройном акселе. Судя по всему, Коляда сейчас дошел до такого уровня самовыражения, что его ошибки уже не могут серьезно испортить общего впечатления от катания. Что же будет, если Коляда выдаст абсолютно чистый прокат? Евгения Тарасова и Владимир Морозов Фигуристы вернули себе титул сильнейшей пары России спустя два года, на предыдущем чемпионате страны в Красноярске они были вторыми, уступив в ранге действующих чемпионов менее опытным Дмитрию Козловскому и Александре Бойковой, ученикам Тамары Москвиной. В нынешнем сезоне в качестве основного тренера серебряных призеров командного олимпийского турнира в Пхёнчхане работает олимпийский чемпион Максим Траньков, также с парой начал сотрудничать Сергей Воронов, совсем недавно завершивший карьеру.

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Спортсмены, которые из-за пандемии были вынуждены вернуться из США, где работали с тренером Мариной Зуевой, пережили не самый простой период. Сначала коронавирусной инфекцией переболел Морозов, в связи с чем первым стартом в сезоне для них стал ноябрьский этап Кубка России в Казани. Там фигуристы завоевали серебро, но затем заболела партнерша. О победе пара даже не думала: "Мы немного не верили, не думали о победе во время проката, мысли были только о чистом катании", - сказала Тарасова. Чистым прокат под "Адажио" Альбинони не удался - на последнем выбросе Тарасова упала с сальхова. И все-таки в сумме по итогам короткой и произвольной программ спортсмены набрали 228,23 балла. Марк Кондратюк

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