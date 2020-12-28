Поздняков: бывший глава комиссии по соответствию WADA не скрывал желания унизить Россию

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Бывший глава комиссии по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тейлор не скрывал своего желания унизить Россию и зашел в этом намерении за рамки полномочий, однако здравый смысл возобладал над ненавистью. Об этом в интервью ТАСС рассказал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Британец Джонатан Тейлор возглавлял комиссию по соответствию WADA до 1 января 2020 года. Он также является главой независимой комиссии Международного союза биатлонистов (IBU).

"Тейлор, председатель комиссии по соответствию WADA, когда писал в прошлом году все эти рекомендации и санкции, не скрывая говорил, что его главное желание - унизить Россию. В этом своем намерении он зашел настолько далеко, что в какой-то момент вышел далеко за рамки полномочий и здравого смысла", - сказал Поздняков.

"Представьте себе на секунду - если бы CAS [Спортивный арбитражный суд] не принял ту оговорку, которая приписана в итоговом документе, про возможность официального приглашения, тогда присутствие президента России на Олимпийских играх по приглашению, например, японской стороны, привело бы к чему? К остановке Игр? - сказал Поздняков.

"То есть МОК и организационный комитет были бы признаны несоответствующими антидопинговому кодексу, и, таким образом, Олимпиада к моменту открытия была бы приостановлена? По требованию швейцарского фонда. Это же полный абсурд. Так что в данном случае здравый смысл возобладал над некими элементами ненависти к нашей стране одного отдельно взятого британского юриста", - подчеркнул президент ОКР.

17 декабря CAS утвердил санкции в отношении российского спорта, приняв сторону Всемирного антидопингового агентства в его споре с Российским антидопинговым агентством. Российские спортсмены до декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира будут выступать без флага и гимна страны. Решение также лишает Россию права претендовать на проведение чемпионатов мира и проводить их.