Исмаилов заявил, что не жалеет о драке с Минеевым

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов не жалеет, что ударил Владимира Минеева во время турнира в Москве. Об этом Исмаилов заявил ТАСС.

В прошлый четверг на турнире по смешанным единоборствам в Москве между Исмаиловым и Минеевым произошел конфликт, в результате чего началась массовая драка. Дерущихся разняла полиция, а турнир был прерван. После этого Исмаилов и Минеев были доставлены в полицию для проведения допроса. Исмаилов и Минеев были оштрафованы на 10 тыс. рублей за грубое нарушение правил поведения при проведении официальных спортивных соревнований.

"Я не пожалел", - сказал Исмаилов.

Боец также добавил, что между ним и Минеевым не может быть человеческих отношений. "Навряд ли. Мы не подходим друг другу как люди. Между нами что-то происходит не то", - сказал он.

Всего на счету 34-летнего Исмаилова 17 побед, два поражения и одна ничья. 30-летний Минеев имеет в активе 14 побед, одно поражение и одну ничью.