Брат Магомедшарипова считает, что Забит заслужил бой за чемпионский титул UFC

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Забит Магомедшарипов давно заслужил бой за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегкой весовой категории. Такое мнение ТАСС высказал брат спортсмена боец Хасан Магомедшарипов.

"Он, конечно, расстроен тем, что не дерется давно, - сказал собеседник агентства. - У него уже больше года простой. Он просто терпеливо ждет, когда ему дадут соперника. Думаю, он давно заслужил чемпионский бой, полагаю, что в UFC сами этого не хотят".

Магомедшарипов не выступал с осени 2019 года. Всего на его счету 18 побед и одно поражение.