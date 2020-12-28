{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Молодежный чемпионат мира по хоккею

Третьяк: игра россиян против чехов на молодежном ЧМ по хоккею выглядела академичной

Сборная России уступила команде Чехии во втором матче турнира со счетом 0:2
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Хоккей в исполнении сборной России на молодежном чемпионате мира против команды Чехии выглядел академичным. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

На эту тему

Сборная России уступила команде Чехии во втором матче турнира, который проходит в канадском Эдмонтоне, со счетом 0:2.

"Поражение для всех неожиданное, но хоккей есть хоккей. Хочу сказать, что команда была не заряжена на победу, - сказал Третьяк. - Каждый думал, что сейчас мы выиграем, и не было 100-процентной отдачи, игра выглядела с нашей стороны академичной. Чего-то не хватило в завершающей фазе: много ошибок, надо было изнутри из себя все доставать, и все игры на этом чемпионате еще раз показывают, что каждый матч является финалом".

В стартовом матче турнира россияне обыграли сборную США со счетом 5:3. "После победы над американцами наша команда почувствовала, что, мол, не обыграем соперника в первом периоде, обыграем в третьем. Не хватило огонька в глазах, не на 100% вышли, каждый подумал, что и так победим, что у нас все слаженные звенья и хороший вратарь. Чуть недооценили соперника, и это сказалось на игре", - добавил он.

Сборная России на нынешнем турнире в двух матчах пока не смогла реализовать большинство. "Даже [Игорь] Ларионов (главный тренер сборной России - прим. ТАСС) сам ответил, что оно у нас слабое. А игра в неравных составах все решает, и если нет наигранных схем, то очень трудно", - подчеркнул Третьяк.

В следующем матче россияне сыграют против австрийцев 30 декабря (начало - 5:30 мск).

Сборные по хоккею
Белоруссия не получала уведомлений о переносе ЧМ-2021 по хоккею из Минска
Ранее различные европейские общественные организации призывали IIHF перенести турнир из Минска из-за напряженной политической ситуации в Белоруссии
Читать полностью