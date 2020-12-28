Минспорт России и РФС заключили соглашение о развитии футбола с Республикой Алтай

ТАСС, 28 декабря. Министерство спорта России, Российский футбольный союз (РФС), правительство Республики Алтай и федерация футбола региона заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РФ.

Соглашение подписано в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография" и общенациональной стратегии развития футбола в России до 2030 года.

В республике будут открыты два новых отделения по футболу, а в существующих спортивных школах появятся отделения для девочек. Одно из ведущих учреждений подготовки футболистов получит статус "Региональный центр РФС", еще два - статус "Детский футбольный центр". На базе регионального центра будет создан центр подготовки специалистов в футболе. К 2024 году в муниципальных образованиях региона появятся не менее семи инфраструктурных объектов, среди которых будут два малоформатных футбольных манежа с искусственным газоном, стадион вместимостью более 1 500 мест, а также мини-футбольная площадка и полноразмерное поле с искусственным покрытием.

"Мы подписали соглашение с самым малонаселенным регионом Сибирского федерального округа - Республикой Алтай, где более трех тысяч человек регулярно занимаются футболом, - сказал министр спорта России Олег Матыцин. - Вместе с партнерами по соглашению мы намерены повысить доступность занятий этим видом спорта в регионе. В рамках реализации мероприятий соглашения будет построено несколько крытых манежей, футбольных полей и площадок, появятся новые квалифицированные тренеры и судьи, будет повышена оплата труда для специалистов в области труда, общеобразовательные учебные заведения региона получат возможность стать частью футбольных проектов всероссийского и республиканского масштаба. Уверен, что наша совместная работа с РФС, Республикой Алтай и региональной федерацией футбола будет способствовать популяризации культуры здорового образа жизни среди жителей региона и повышению массовости занятий футболом".

Развитие системы подготовки спортивного резерва

"В Республике Алтай мы видим большой потенциал для развития массового футбола, строительство новых инфраструктурных объектов, в том числе двух крытых манежей, создаст больше возможностей для проведения соревнований и условия для дальнейшей популяризации футбола в регионе, - отметил президент РФС Александр Дюков. - Общеобразовательные школы, колледжи и вузы республики смогут принять участие в Школьной и Студенческой лигах, параллельное развитие любительских соревнований позволит сформировать футбольную экосистему под эгидой региональной федерации футбола. Мы планируем развивать в республике и разновидности футбола, к 2024 году во всероссийских проектах "Мини-футбол в школу" и "Мини-футбол в вузы" суммарно будут участвовать более 50 команд региона. Еще одна важнейшая задача - развитие в Республике Алтай системы подготовки спортивного резерва, для этого в регионе будут открываться новые футбольные секции, а лучшим спортивным школам республики будут присвоены статусы регионального центра РФС и Детского футбольного центра".

Нацпроект "Демография" начал реализовываться в 2019 году и включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.