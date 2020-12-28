Месси признался, что его восхищают Роналду, Федерер и Надаль

ТАСС, 28 декабря. Аргентинский нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси признался, что его восхищает игра теннисистов швейцарца Роджера Федерера и испанца Рафаэля Надаля, а также португальского нападающего итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду. Об этом он рассказал в интервью телеканалу La Sexta.

"Есть много спортсменов, которые достойны восхищения, такие как Надаль и Федерер, также не могу не отметить Криштиану Роналду", - сказал Месси.

Месси 33 года, он является воспитанником "Барселоны", за основную команду которой дебютировал в 2004 году. Месси шесть раз становился обладателем "Золотого мяча", что является рекордом. Аргентинец является четырехкратным победителем Лиги чемпионов, победителем Олимпийских игр и серебряным призером чемпионата мира.