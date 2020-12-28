Белоруссия не получала уведомлений о переносе ЧМ-2021 по хоккею из Минска

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Белорусская сторона не получала официальных уведомлений о переносе матчей чемпионата мира 2021 года по хоккею из Минска. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации хоккея Белоруссии.

В IIHF заявили, что Россия не сможет принять матчи ЧМ-2021 по хоккею вместо Белоруссии

Ранее различные европейские общественные организации призывали Международную федерацию хоккея (IIHF) перенести чемпионат мира из Минска из-за напряженной политической ситуации в Белоруссии. Турнир запланирован в Минске и Риге в мае-июне.

"Белорусская сторона не получала официальных уведомлений по поводу переноса матчей чемпионата мира из Минска в другую страну и продолжает подготовку в соответствии с утвержденными ранее рекомендациями Международной федерации хоккея", - говорится в сообщении.

Ранее швейцарское издание Watson сообщило, что IIHF приняла решение о переносе матчей турнира из Минска в другую страну. Премьер Латвии Кришьянис Кариньш высказался о переговорах с IIHF на предмет переноса турнира в другую страну в связи с политической ситуацией в Белоруссии. Генеральный секретарь Латвийской хоккейной ассоциации Вистурс Козиолс сообщил ТАСС, что решение по месту проведения чемпионата мира будет принято до 11 января 2021 года