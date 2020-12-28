Кожевников: молодежной сборной России не стоит менять стиль игры после поражения от чехов

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Молодежной сборной России по хоккею не стоит отказываться от своего стиля игры, несмотря на поражение в матче группового этапа чемпионата мира от чехов. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

"Отказываться от своего стиля игры и входа в зону через пас не стоит, - считает Кожевников. - Идея была правильной, но не было исполнения. Был один классный момент, когда российский хоккеист вышел один на один с вратарем. Там был быстрый точный пас от защитника и пошел прорыв, поймали чешских защитников".

"Было очень много брака в передачах, постоянно теряли темп атаки. Защитники играли медленно и немножко вальяжно, плохо начинали атаку. Такие вещи присущи для молодежного хоккея", - добавил собеседник агентства.

Кожевников считает, что поражение от чехов не скажется на перспективах сборной России на турнире. "Я думаю, что дальше все будет нормально. Была другая игра по сравнению с матчем против американцев (5:3), там была открытая игра, а здесь играли с закрытой командой. Когда пасы не идут, то игроки не могут выйти на ворота на большой скорости, а именно это и нужно при такой плотной обороне", - заключил двукратный олимпийский чемпион.

В следующем матче молодежного чемпионата мира сборная России сыграет с командой Австрии. Встреча пройдет 30 декабря и начнется в 5:30 мск.