Словацкий хоккейный союз не получал уведомлений о переносе ЧМ-2021

ПРАГА, 28 декабря. /ТАСС/. Словацкий хоккейный союз не получал от Международной федерации хоккея (IIHF) официальных уведомлений о переносе чемпионата мира - 2021 из Минска и информации, что матчи вместе с Ригой примет Братислава. Об этом в понедельник сообщил ТАСС пресс-секретарь организации Петер Яношек.

Белоруссия не получала уведомлений о переносе ЧМ-2021 по хоккею из Минска

Ранее швейцарское издание Watson сообщило, что IIHF приняла решение о переносе матчей турнира из Минска в другую страну. Рассматривается вариант, что ЧМ-2021 пройдет только в Риге, а также возможность организации матчей в Братиславе совместно со столицей Латвии.

По данным источника, наибольшие шансы на проведение турнира на данный момент у Риги, Праги и Братиславы.

"У нас пока нет никакой официальной информации", - подчеркнул Яношек. По его словам, переговоры о возможности организации части турнира в Словакии могут начаться только после поступления соответствующей официальной информации от IIHF.

Ранее различные европейские общественные организации призывали IIHF перенести чемпионат мира из Минска из-за напряженной политической ситуации в Белоруссии. Турнир запланирован в Минске и Риге в мае-июне.